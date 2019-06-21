Нью-Йорк, США, 22 июня, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты запросили проведение закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Ирану 24 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо постпреда США при ООН.

АккордеООН. Иллюстрация журнала Крокодил. 1951

«Мы намерены проинформировать совет о последних событиях вокруг Ирана и предоставить дополнительную информацию по расследованию инцидентов с танкерами», — говорится в письме.

Читайте также: Трамп заявил, что был готов ударить по Ирану, но «пожалел людей»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иран сбил американский беспилотник, проводивший разведку над нейтральными водами. Как потом сообщил президент США Дональд Трамп, американские военные планировали нанести ответный удар по иранским объектам, однако Трамп лично отменил ответную атаку.