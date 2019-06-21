Пенза, 22 июня, 2019, 00:40 — ИА Регнум. В Пензе в канун Дня памяти и скорби прошла патриотическая акция «Свеча памяти». В акции приняли участие сотни жителей город, пришедших почтить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны к монументу боевой и трудовой Доблести, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Пресс-служба администрации Пензы Участники акции «Свеча памяти»

В память о миллионах погибших и всех павших в боях за Родину собрались активисты общественных объединений, ветераны, представители молодёжных организаций и другие неравнодушные жители города Пензы.

Пресс-служба администрации Пензы Жители Пензы ставят свечи к Вечному огню

Была объявлена минута молчания. Затем участники акции поставили зажженные свечи к подножию памятника как частицу того Вечного огня, что всегда горит на монументе и в сердцах потомков.«С каждым годом в данном мероприятии принимает участие все больше людей. Отрадно видеть, что среди них много молодежи. Память о Великой Отечественной войне не умрет никогда, а «Свеча памяти» перейдет к будущим поколениям», — уверен глава города Виктор Кувайцев.

Также 21 июня поисковики регионального отделения «Поисковое движение России» в Пензенской области в рамках проекта «В тылу Герои не забыты» открыли памятники воинам, умершим от ран и болезней в эвакогоспиталях Пензенской области, и мемориальные доски на зданиях, где в годы войны размещались госпитали.

Так, в селе Поим Белинского района был открыт памятник с фамилиями двух бойцов. В селе Зубрилово Тамалинского района открыли памятник с фамилиями 28 бойцов, в Спасске открылся памятник с фамилиями четырёх бойцов. Раньше об этих захоронениях не было никакой информации. В селе Нечаевка Мокшанского района на памятнике появились обновлённые данные на четырёх бойцов, а до начала работы поисковиков данные имелись лишь об одном красноармейце. В селе Махалино на мемориальную доску были добавлены фамилии ещё двух солдат.

Пресс-служба Поискового движения России Обновленный памятник

На зданиях школы в Сурске, библиотеки в селе Нечаевка и больницы в селе Трескино были открыты мемориальные доски «Здесь был эвакогоспиталь».

ИА REGNUM напоминает, в рамках проекта «В тылу Герои не забыты» поисковики изучают историю пензенских эвакогоспиталей, зданий, в которых они располагались, биографии сотрудников медицинских учреждений и увековечить память умерших от ран и захороненных на Пензенской земле солдат Великой Отечественной войны.

Уже в августе выйдет книга поисковиков, в которой собрана полная информация об истории госпиталей, в неё войдут уточнённые списки умерших от ран в эвакогоспиталях солдат, а также уникальные фотоматериалы. .