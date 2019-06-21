Архангельск, 22 июня, 2019, 00:12 — ИА Регнум. Точка невозврата в попытках выстроить диалог власти и общества по проекту «Шиес» пройдена. Об этом со сцены форума Общественной палаты РФ «Сообщество», стартовавшем в Архангельске, заявил активист Олег Мандрыкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Oprf.ru Игорь Орлов

Выступление активиста несколько раз прерывалось аплодисментами. В финале его речи секретарю Общественной палаты РФ Валерию Фадееву пришлось просить присутствующих прекратить овации. На сцене, c которой выступал Мандрыкин, находился и губернатор области Игорь Орлов. От комментариев, как и от аплодисментов, он воздержался.

«Это огромный полигон. Он окажет крайне негативное влияние и возможно вызовет экологическую катастрофу всего бассейна Северной Двины и акватории Белого моря, — заявил Мандрыкин. — В моем представлении, причина всего этого одна — слияние бизнес-структур с властью в продавливании их стремления зарабатывать деньги здесь и сейчас (аплодисменты — ред.). Никакого отношения ни первое, ни второе к мусорной реформе не имеет».

Активист выразил сожаление о том, что региональные власти продолжают поддержку проекта несмотря на мнение северян.

«К сожалению, нужно отметить, что губернатор всеми силами продавливает проект, несмотря на бесконечные акции протеста. Тысячи обращений подписаны гражданами для того, чтобы остановить все это «счастье». Но диалога мы пока достичь не можем», — отметил он.

Мандрыкин также напомнил, что 96,6% жителей региона категорически против строительства полигона в Шиесе, а 82% — против строительства межмуниципальных полигонов.

«Что еще более важно — 97,7% жителей региона готовы к раздельному сбору мусора. То есть у нас идеально подготовленное население для того, чтобы развернуть полноценную реформу», — подчеркнул он.

Вместе с тем он отметил, что денег, потраченных на проект «Шиес» хватит для того, чтобы создать «идеальную, лучшую в Европе систему раздельного сбора мусора, которая существенно облегчит его переработку в будущем».

«Если тратить деньги не на строительство полигонов, а на развитие системы раздельного сбора мусора и его переработки, то мы достигнем куда больших результатов», — подчеркнул активист.

Что касается протестных настроений в регионе, то они существенно поддерживаются самой властью, действия которой Мандрыкин назвал «не очень адекватными».

«На первые общественные слушания в Северодвинске (по строительству межмуниципального мусорного полигона — ред.) привезли «гастрабайтеров», аналогичная ситуация была в Урдоме (на слушаниях по «Шиесу»), — заявил Мандрыкин. — Бесконечные поездки руководителей региона по заводам в попытках переуговорить людей, порочащие активистов видеоролики и гигантские тиражи газет. Запущена огромная агитационная работа, которая упирается в суды и аресты. Штрафов понавыписывали активистам на полтора миллиона рублей. Люди выходят на несанкционированные митинги в центр города, потому что понимают, что власть осознано не дает им там собраться. «Вишенка на торте» — пять попыток подать заявку на референдум. В итоге через суд мы добились права его провести, а губернатор пытается апеллировать это в Верховном суде. Что может быть более демократичней, чем проведение референдума по самой острой проблеме? (аплодисменты — ред)».

По теме:

Полиция призвала архангельских чиновников не усугублять протесты

В заключение своего выступления Олег Мандрыкин заявил, что переубеждать людей по проекту «Шиес» уже поздно.

«О проектах нужно договариваться до их старта, а стартовать нужно тогда, когда они полностью одобрены людьми проживающим на этой территории», — заявил он и предостерег региональные власти от преследований активистов, поскольку это приводит к усилению напряжения, в котором, как отметил активист, не заинтересована ни одна из сторон.

«Необходимо полностью отказаться от проекта «Шиес». Мы требуем, чтобы реформа была развернута в другом направлении», — заявил он.

Ранее:

Если полигон не построят на Шиесе, его построят в другом месте — глава ОП

Читайте также:

Появилась информация о подписанном Путиным указе по Шиесу