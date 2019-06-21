Кострома, 22 июня, 2019, 00:00 — ИА Регнум. В ближайшие шесть лет 500 работников культуры Костромской области должны будут пройти программу повышения квалификации в ведущих ВУЗах страны — сообщает пресс-служба областной администрации

«Получить новые знания в профессии смогут профессиональные музыканты и артисты, художники, гримеры, режиссеры, специалисты музеев и библиотек, педагоги детских музыкальных школ, школ искусств, художественных школ, колледжей искусств и реставраторы».

Обучение будет проходить на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации ведущих творческих ВУЗов страны. Костромские работники культуры смогут повысить свою квалификацию во Всероссийском государственном институте кинематографии им. Герасимова, Российском институте театрального искусства — ГИТИС, Краснодарском государственном институте культуры, Российской академии музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

В этом году в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» курсы посетят 85 сотрудников костромских учреждений культуры.

В зависимости от желания, учиться они будут очно или заочно полгода, с июня по декабрь. Ежегодно до 2024 года курсы повышения квалификации в рамках национального проекта «Культура» будут проходить не менее 80 сотрудников костромских учреждений культуры.

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