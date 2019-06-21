Кострома, 21 июня, 2019, 23:45 — ИА Регнум. 54 заявки от муниципалитетов Костромской области в ближайшее время будут направлены в Минсельхоз для участия в новой госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», — сообщает пресс-служба областной думы.

Константин Крыжицкий. Дорога. 1899

Госпрограмма призвана повысить качество жизни селян. Сделать это планируется за счет строительства жилья на сельских территориях, создания и развития инфраструктуры, содействия занятости. Сегодня каждый четвертый житель региона проживает в сельской местности, люди из деревень продолжают уезжать.

Костромские депутаты обещают помочь районам области в подготовке проектов комплексного развития сельских территорий. Пока поданные районами заявки связаны с точечным обустройством сельских территорий — это новые ФАПы, дороги, культурно-досуговые учреждения и ряд других. Они тоже могут быть реализованы в рамках госпрограммы.

Коренным образом переломить ситуацию с оттоком населения можно только за счет целого комплекса мероприятий. Такие проекты еще на этапе подготовки стоят дорого. И главная задача — создать возможности для районов получить эти средства.

«Сегодня никакое село проектно-сметную документацию не сделает, пока мы не дадим ему денег на это. Необходимо предусматривать в самой госпрограмме средства на эти цели. Мы об этом уже неоднократно говорили и вышли с инициативами на площадку профильного комитета Госдумы с соответствующими предложениями по внесению изменений. Кроме того, мы считаем, что по проектам комплексного развития должна быть координация не только департамента АПК. Это должен быть проектный офис, куда войдут представители по различным направлениям — строительству, ЖКХ и другим», — заявил заместитель председателя Костромской областной Думы Иван Богданов.

Объем финансирования государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Костромской области составляет 2,3 триллиона рублей, она рассчитана на 5 лет.