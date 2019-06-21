Ростов-на-Дону, 21 июня, 2019, 23:35 — ИА Регнум. В отношении чиновников министерства транспорта Ростовской области возбуждено два уголовных дела. Они подозреваются в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре 21 июня.

memyselfaneye Ремонт дороги

Подозрения на госслужащих пали после проведения прокурорской проверки, которая выявила факт внесения в документы «заведомо ложных сведений о выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог».

По информации надзорного ведомства, региональный минтранс заключил несколько госконтрактов, исполнитель которых взял обязательства демонтировать существующие и установить новые дорожные барьерные ограждения, а также отремонтировать автодороги на территории двух муниципалитетов. Работы были приняты чиновниками и оплачены. Однако, как выяснили сотружники прокуратуры, на деле оказалось, что работы были выполнены в меньшем объеме. Кроме того, подрядчик использовал материалы, не соответствующие предъявляемым требованиям.

В настоящее время в отношении должностных лиц министерства расследуются два уголовных дела по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».