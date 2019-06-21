Зуевский район, Кировская область, 21 июня, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Московские школьники — добровольцы архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, сынок…» передали жительнице Кировской области дочери старшего лейтенанта Сергея Карина, погибшего под Сталинградом в 1942 году, его фотографию и запись голоса, сделанную военным корреспондентом за месяц до гибели. Об этом рассказал руководитель проекта, учитель истории Константин Тимченко.

Poisk.moscow Уникальные архивные материалы передали участники проекта «Алексей, Алешенька, сынок…» потомкам погибшего офицера

По его словам, в рамках проекта ученики школы №185 ищут в архивах фотографии, хронику и аудиозаписи голосов, чтобы передать родственникам погибших солдат. В этом случае школьники нашли запись танкистов, деланную прямо на поле боя в ноябре 1942 года.

«О прошедшем бое рассказывает командир танка Сергей Кононович Карин и его башенный стрелок, они погибли через месяц, в декабре 1942 года под Сталинградом. Мы приехали в Суну (Кировская область), где живет дочь героя Любовь Генералова, которая никогда не знала отца, и устроили ей свидание с папой», — передаёт слова учителя ТАСС.

Он подчеркнул, что 80-летняя женщина впервые в жизни увидела фотографию отца, услышала его голос, узнала его биографию и то, что он был награждён двумя орденами. Также семье передали капсулу с землёй с братской могилы танкиста, присланную волгоградскими поисковиками

Лейтенант, командир тяжелого танка КВ Сергей Карин, погиб в декабре 1942 года под Сталинградом. Его дочери было два года, отца она совсем не помнит. В семье не сохранилось писем с фронта и нет ни одной его фотографии. Мать также ничего не рассказывала про папу. Долгие годы лишь короткая запись в «Книге Памяти» связывала старшего лейтенанта Карина с его родными.

Московские школьники провели большую исследовательскую работу в фондах РГАФД (Российский государственный архив фонодокументов), затем в Центральном архиве Министерства обороны России.

Тимченко уточнил, что в проекте принимают участие 30 школьников. Найденные материалы поисковики лично стараются передать родственникам погибших воинов, в случае необходимости встречи в другом городе билеты на поезд ребятам покупают родители. В течение четырёх лет родственникам погибших передали 50 обнаруженных кино‑ и фотофрагментов.

«Но голос мы передали только второй раз, таких записей очень мало в архивах, всего несколько сотен», — заключил педагог и добавил, что передача голоса стала одним из самых ярких моментов проекта.

«Бабушка вытирала слезы. Для нас это был важный, эмоциональный, полный впечатлений день», — поделился Тимченко.

ИА REGNUM напоминает, проект в школе №185 реализует Московский городской поисковый центр «Поискового движения России». Движение объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. За шесть лет работы Движения его участниками были подняты останки более 120 тыс. советских солдат и офицеров, установлены более 6 тыс. имен и судеб защитников Отечества.