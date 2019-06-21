Великобритания, 21 июня, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Около 10 000 шаманов, ведьм, веганов, неоязычников и туристов собрались в день летнего солнцестояния в английском Стоунхендже, 21 июня передаёт агентство Associated Press.

osde8info Cтоухендж

Мероприятие в Стоунхендже прошло мирно — полиция сообщила всего о четырех арестах за день. Ещё один арест был произведен на другом древнем памятнике в Эйвбери.

Традиция встречать рассвет в день летнего солнцестояния в Стоунхендже существует с XIX века. В XX веке власти несколько раз запрещали сборища странных людей на объекте исторического наследия.

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