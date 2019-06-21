Ростов-на-Дону, 21 июня, 2019, 23:16 — ИА Регнум. В донском животноводстве наблюдается упадок. Как следует из опубликованных на сайте Ростовстата данных, в Ростовской области резко снизилось производство продукции животноводства — на 43%, сообщает ИА REGNUM.

(сс) Skitterphoto Корова на ферме

Как информируют специалисты, в период с января по май текущего года в хозяйствах всех категорий было произведено 108,6 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, показатель упал на 43,1%. Производство яиц также ушло в минус — за исследуемый период получено 735,4 млн штук (на 12% ниже аналогичного периода 2018 года).

Положительную динамику продемонстрировали только производители молока. За этот период получено 382,4 тыс. тонн (на 0,2% больше, чем в январе — мае 2018 года).

ИА REGNUM ранее сообщало, что по данным Росстата за первый квартал 2019 года, экономика Ростовской области оказалась в провале. Снижение показателей отмечено практически по всем направлениям, в том числе и агропромышленный комплекс, за исключением розничной торговли и жилищного строительства.