Ташкент, 21 июня, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, выступая на пленарном заседании сената республики, что против освобожденного накануне с должности генпрокурора Отабека Мурадова возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По словам президента, Мурадов является взяточником, он взимал огромные суммы за назначения на различные должности в системе прокуратуры и с предпринимателей.

«Коррупция является главной проблемой для страны. В первую очередь она влияет на инвестиционный климат, на иностранных инвесторов, которые опасаясь коррупционеров, не приходят в республику», — сказал президент.

Он выразил надежду, что вновь назначенный глава надзорного ведомства наведет в системе порядок.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Нигматилла Юлдашев назначен новым генеральным прокурором республики.