Вашингтон, 21 июня, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело санкции против четверых высокопоставленных чиновников Никарагуа, 21 июня передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мир в тисках санкций

В санкционный список попали глава Национального собрания Никарагуа Густаво Поррас Кортес, начальник государственного телекоммуникационного агентства Орландо Кастильо Кастильо, министр здравоохранения Соня Кастро Гонсалес и министр транспорта Оскар Мохика Обрегон.

Санкции против чиновников за «нарушение прав и свобод» граждан Никарагуа подразумевают замораживание активов, находящихся на территории и под контролем Соединенных Штатов.

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