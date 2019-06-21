США ввели санкции против высокопоставленных чиновников Никарагуа
Вашингтон, 21 июня, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело санкции против четверых высокопоставленных чиновников Никарагуа, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Мир в тисках санкций
В санкционный список попали глава Национального собрания Никарагуа Густаво Поррас Кортес, начальник государственного телекоммуникационного агентства Орландо Кастильо Кастильо, министр здравоохранения Соня Кастро Гонсалес и министр транспорта Оскар Мохика Обрегон.
Санкции против чиновников за «нарушение прав и свобод» граждан Никарагуа подразумевают замораживание активов, находящихся на территории и под контролем Соединенных Штатов.
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