Вашингтон, 21 июня, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, 21 июня передаёт агентство Reuters.

The White House Мухаммед ибн Салман и Дональд Трамп

Автор «Два лидера обсудили важнейшую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке и на мировом рынке нефти. Они также обсудили угрозу… иранского режима», — сообщил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня военные Ирана сбили американский беспилотник Global Hawk в Ормузском проливе, после чего мировые цены на нефть поднялись более чем на 5%.

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