Москва, 21 июня, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Продолжающееся глобальное потепление и вызванное им отступление арктических ледников привело к появлению пяти новых островов в этом регионе, сообщает 21 июня газета «Известия» со ссылкой на начальника отдела гидрографической службы Северного флота Алексея Корниса.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Ледниковые берега

По информации издания, открывшиеся острова расположены в районе архипелага Новая Земля. Их существование открылось благодаря снимкам из космоса. Самый большой из этих островов имеет длину порядка 500 метров.

Для изучения этих островов организована экспедиция, которая отправится туда в августе-сентябре текущего года.

Автор Алексей Корнис «Острова будут считаться официально открытыми, когда на них ступят гидрографы. Должно быть понятно, насколько это постоянные объекты, а не, к примеру, части ледника».

В экспедиции будут участвовать корабли и гидрографические суда Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике отмечается заметное потепление, из-за которого тают ледники и расширяются возможности экономического использования Северного морского пути.