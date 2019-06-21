Филадельфия, США, 21 июня, 2019, 20:01 — ИА Регнум. После серии взрывов, произошедших на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions в американском городе Филадельфия, на предприятии не утихает масштабный пожар.

skeezy Пожар

Видеозаписи, сделанные очевидцами, опубликовало 21 июня издание The Sun.

По данным телеканала NBC, к тушению пожара привлечены несколько десятков пожарных расчётов.

Информации о жертвах и пострадавших до сих пор не поступало.