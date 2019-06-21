Мехико, 21 июня, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Правительство Мексики намерено обсудить план по борьбе с нелегальной миграцией с 19 странами, 21 июня передает агентство Reuters.

Мигранты

«У нас уже есть 19 стран, с которыми мы встретимся в ближайшие пару недель, чтобы этот план и его действия расширились», — заявил на пресс-конференции глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

План был принят в ответ на угрозу правительства США ввести пошлины на товары из Мексики — по мнению президента США Дональда Трампа, до сих пор Мексика «ничего не делала» для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

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