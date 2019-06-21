Париж, 21 июня, 2019, 19:31 — ИА Регнум. «Вчера я был осторожным оптимистом, сегодня я скорее осторожен, чем оптимистичен», — приводит испанское издание El Mundo слова председателя Европейского совета Дональда Туска, отмечая, что ему всегда нравились «сильные фразы, игра слов, послания, нагруженные символизмом и поэзией». Осознав, что взаимодействие между европейскими институтами требует, помимо всего прочего, цитат из песен, шуток и даже провокационных фотографий в Instagram, Туск завоевал внимание более широкой аудитории, чем та, которую интересует политика ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Его вчерашний «твит», появившийся за несколько минут до начала заседания Совета в Брюсселе, не принадлежит к числу самых успешных, однако отлично отражает «как характер поляка, всегда ищущего возможности взглянуть на вещи с позитивной стороны, так и настрой глав государств и правительств, «замороженных» и скорее смирившихся с необходимостью повторной встречи через несколько дней, чтобы справиться с фундаментальной темой — назначением тех, кто будет руководить ЕС на новом этапе», считает СМИ.

20 июня для Евросоюза превратилось в день отказов. При этом множество голосов просят — почти требуют — от Европейского совета оперативности. 2 июля пройдет первое заседание Европарламента в новом составе, и практически все согласны, что «карта» уже должна быть намечена. Это не является строго обязательным, но сильно помогло бы и позволило бы успокоить континент и рынки. Даже сама Ангела Меркель, не слишком склонная себя ограничивать, говорит об этой дате как о «потолке». Иными словами, на следующей неделе состоится новое совещание (оно намечено на воскресенье, 30 июня) — вопреки сложностям с логистикой, связанным с перемещением в Страсбург на следующий день и саммитом G20 в Японии, который удержит многих политических тяжеловесов. «Но чего бы кому ни хотелось, реальность упряма», — комментирует El Mundo.

«По моим ощущениям, мы далеки [от решения]. За последние недели мы услышали много отказов в ответ на разные имена: «нет», «нет», «нет». Но мы нуждаемся в том, чтобы начали звучать «да», — посетовал латвийский политик Кришьянис Кариньш. Вчера на повестке дня было много тем: климатические изменения (многие надеются назначить на 2050 год дату сведения вредных выбросов к нулю), продление санкций в отношении России еще на один год, дезинформация и целый ворох международных проблем. Но главной темой было и остаётся распределение постов в институтах власти.

«И тут возник полный и усугубляющийся тупик. Сопровождающийся опасным уровнем враждебности. Соглашение будет, потому что его не может не быть — на этой неделе, на следующей или в течение месяца, в этом нет сомнений. Проблема в тех «шрамах» и обидах, которые могут остаться и сделать еще более неуправляемым этот период и ЕС, находящийся под давлением вызовов и врагов, внутренних и внешних», — подчеркивает испанское издание.

«Мы констатируем тот факт, что ни за одним из кандидатов нет большинства. Мы встретимся 30 июня, и до этого момента я продолжу переговоры», — сказал Туск. «Не то чтобы у меня есть ожидания на 30 июня, просто это тот день, когда все должно быть сделано», — заметил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после собрания, занявшего 12 часов. «Ни один из фаворитов не имеет большинства», — признала канцлер Германии (что многие восприняли как намек на то, что Манфредом Вебером, вопреки всему, придется пожертвовать). «Сейчас мы уже можем говорить о других кандидатах», — открыто заключил в итоге президент Франции Эммануэль Макрон.

На одной стороне находятся социалисты и либералы, представляемые Макроном и испанским премьер-министром Педро Санчесом. Они заключили союз, чтобы похоронить надежды Манфреда Вебера на пост главы Еврокомиссии и попытаться покончить с монополией Европейской народной партии, EPP (в руках которой было управление и Комиссией, и Советом). Им противостоят политики из EPP — разозленные и нацеленные на контратаку.

«Надо остановить механизм и достучаться до Макрона. Он не распоряжается здесь, Брюссель не Париж, и без Европейской народной партии ничего не получится. Нравится она или нет, мы главная сила в Евросоюзе», — высказался по этому поводу высокопоставленный источник в Брюсселе.