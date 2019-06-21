Ташкент, 21 июня, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин выразили удовлетворение последовательным укреплением узбекско-казахстанских отношений дружбы и стратегического партнерства, а также набирающим обороты взаимовыгодным сотрудничеством в различных отраслях экономики, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Gov.uz Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Казахстана

Аскар Мамин находится в Ташкенте для участия заседании межправительственной комиссии, которая впервые прошла на уровне председателей правительства двух стран.

Мирзиёев и Мумин отметили в ходе встречи, что регулярные встречи и доверительный диалог на уровне лидеров двух братских стран позволили вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, наполнив конкретным практическим содержанием.

«Подчеркнуто, что заседание межправительственной комиссии, впервые проведенное сегодня на уровне глав правительств, является эффективным механизмом продвижения перспективных проектов в сфере торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и других направлениях», говорится в сообщении.

Важное внимание во время беседы было уделено расширению межрегиональных контактов, а также культурно-гуманитарного обмена, в том числе проведению совместных мероприятий в рамках Года Казахстана в Узбекистане.

«Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подтвердил приверженность дальнейшему углублению отношений многопланового партнерства и безусловной реализации договоренностей на высшем уровне», отмечает пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан и Казахстан намерены достичь к 2020 году взаимного товарооборота на уровне пяти миллиардов долларов