Ярославль, 21 июня, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля объявила предостережение о недопустимости нарушений руководителю подрядной организации, занимающейся ямочным ремонтом дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Подрядчиком по муниципальному контракту является ООО «Ярославская проектно-строительная компания» (ЯПСК). Заказчиком работ — «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля. В прокуратуре считают, что подрядчик в срок, указанный в контракте, с ремонтом не справится.

Сайт мэрии Ярославля Волжская набережная

«Подрядчик взял на себя обязательства по выполнению ямочного ремонта в соответствии с графиком работ и предписаниями заказчика. Вместе с тем, ход исполнения контракта, в том числе акты заказчика о неисполнении предписаний, дает основания полагать, что ремонт дорог не будет выполнен надлежащим образом в установленные сроки», — говорится в предостережении прокурора Ярославля.

Срок исполнения муниципального контракта — 31 июля 2019 года. В случае его неисполнения в прокуратуре намерены привлечь к ответственности подрядчика работ. В самой подрядной организации считают, что график ямочного ремонта на улицах Ярославля соблюдается.

«Работы производятся строго согласно утвержденного графика. Подчеркиваю, работы идут только в ночное время. Если бы работали днем, то могли бы перевыполнить план. Сейчас идем строго по нему», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель компании «ЯПСК» Павел Финогеев.

Сайт мэрии Ярославля Комиссия проверяет дороги

Сегодня комиссия мэрии Ярославля оценила сделанные работы по ямочному ремонту проспекта Октября, улиц Советская, Суркова, Победы и Волжской набережной.

«Мы сделали ряд замечаний, что прибордюрная часть после подрядчика не убрана. Ее необходимо будет почистить. На сегодняшний день все члены комиссии — и общественники, и депутаты муниципалитета Ярославля пришли к единому решению, что качество работ соответствует тому, что требовали от подрядчика. Сейчас осталось дождаться анализа «вырубки» качества асфальто-бетонной смеси, и уже по результатам этого анализа будем либо принимать работы, либо нет», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента городского хозяйства мэрии Сергей Тальянов.

Выявленные нарушения подрядчик обещал исправить в течение двух дней. Работы по ямочному ремонту в Ярославле продолжаются на Тормозном шоссе, улице Вишняки и проспекте Толбухина.