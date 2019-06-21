Магас, 21 июня, 2019, 19:08 — ИА Регнум. В Ингушетии совершено покушение на следователя по особо важным делам следственного отдела СКР по Сунженскому району. Во дворе его дома утром, 21 июня, взорвалось неустановленное взрывное устройство, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Взрыв произошел в 07:05. Взрывное устройство было прикреплено к входной калитке частного дома в городе Малгобеке, где проживал следователь. Оно взорвалось, когда тот выходил из дома. В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение.

На месте происшествия обнаружены фрагменты взрывного устройства и металлической проволоки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование».

В настоящее время следователи Главного следственного управления СК России по СКФО проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, устанавливая все обстоятельства совершенного преступления и лиц, которые к нему причастны.

Как отметили в СКР, одной из версий покушения рассматривают служебную деятельность следователя.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2009 году в Ингушетии было совершено покушение на следователя по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району. Его дом обстреляли из ручного противотанкового гранатомета и огнестрельного оружия калибра 7,62 мм. В результате обстрела жертв и пострадавших нет. От взрыва повреждены жилые помещения.

Годом ранее в ингушском городе Карабулаке неизвестными лицами был подорван служебный автомобиль марки ВАЗ-3110 следователя следственного отдела СК РФ.

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