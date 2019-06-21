Севастополь, 21 июня, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» прибыл в Севастополь, выполнив поставленные ему задачи в Средиземном море в составе постоянного соединения ВМФ России, сообщает 21 июня пресс-служба Южного военного округа.

Mil.ru Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево»

В соединении ракетных кораблей Крымской военно-морской базы состоялась торжественная церемония встречи корабля.

Отмечено, что МРК «Орехово-Зуево» вошёл в состав флота в декабре 2018 года и для его экипажа это был первый выход в дальнюю морскую зону.

Три месяца экипаж МРК «Орехово-Зуево» выполнял различные задачи в составе постоянного Средиземноморского соединения Военно-морского флота России, в том числе проводя учения по противоминной, противовоздушной и противокорабельной борьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» является седьмым кораблем модернизированной серии «Буян-М». Главным оружием корабля является универсальный ракетный комплекс «Калибр-НК», крылатые ракеты которого способны поражать как морские, так и наземные цели.