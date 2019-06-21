Москва, 21 июня, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Из программы телеведущего Владимира Соловьева были вырезаны два эпизода, в которых политолог Сергей Кургинян упомянул бесполезную пенсионную реформу, сообщает ИА «Красная весна» 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Я вижу, что все уже поняли, что пенсионная реформа — это ошибка. Никто не хочет об этом смело сказать. При этом только люди, которые смело признают и исправляют ошибки, являются по-настоящему сильными людьми. Люди, которые держатся за каждое решение и не могут его исправить, — в этом нет ни силы, ни смелости. Надо увидеть это», — заявил Кургинян.

Это высказывание было удалено из эфира. Наверное, те, кто подверг цензуре выступление лидера движения «Суть времени», предпочитают действовать в рамках пресловутой страусиной логики: если проблему замолчать, то она как бы исчезает. Между тем это не так, и слова Кургиняна о том, что для признания ошибки требуются смелость и внутренняя сила, в данном случае подошли бы гораздо лучше. Ведь ошибка есть, она крайне серьезна, и ее необходимо срочно признать и исправить. Только таким способом власть может подтвердить свою силу, ответственность и авторитет, исправив последствия, нанесенные непродуманным деструктивным решением. Время идёт, и чем дальше, тем больше социальный негатив перекрывает внешнеполитические успехи.

Есть ещё третья составляющая, которая совершенно необходима для исправления, — это коллективный ум. И включение такой мелочной цензуры не способствует развитию у зрителя веры в наличие этого ума.