Архангельск, 21 июня, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Деревянное парусное судно, которое использовали поморы в XVIII—XIX веках, начали воссоздавать архангельские корабелы. Торжественная церемония закладка судна состоялась сегодня в рамках форума «Судостроение в Арктике», передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В церемонии закладки судна принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов

В судостроительном цехе на стапеле уже установлены киль и шпангоуты судна. Участники церемонии стали свидетелями традиционного обряда закладывания монеты, а также укрепления на одном из шпангоутов памятной таблички.

По словам главного главного конструктора проекта Егора Ватлецова, чертежи были составлены по старинным документам, найденным в архиве.

«Было некоторое описание формы корпуса и некоторых его элементов. На основании этих данных мы и начали строительство. Судно будет длиной 19,2 метров и шириной 5,9 метров. Осадка его будет небольшой — судно легко сможет проходить по рекам», — сообщил он.

О сроках окончания строительства корабелы говорят с осторожностью, пока не хватает рук и рабочих станков.

«Нам не хватает мастеров, «на автомате» в этой работе ничего не делается, а на обучение необходимо время. Если все пойдет хорошо, то мы завершим строительство к началу следующего лета», — заявил Ватлецов.

Добавим, что по замыслу авторов проекта «Поморский коч», судно будет использовано в современных условиях. В частности, планируется создать межрегиональный экспедиционный маршрут вдоль российского арктического побережья по объектам историко-культурного наследия северо-западных районов и Западной Сибири.

Справка:

Коч — русское мореходное парусное судно поморов и сибирских промышленников. Длина судна от 16 до 24 метров, ширина от 5 до 8 метров, команда от 10 до 15 человек, осадка 1 — 1,5 метра, скорость при попутном ветре 6 — 7 узлов, грузоподъемность от 15 до 24 тонн. Изначально кочи строились поморами, затем их опыт переняли за Уралом.