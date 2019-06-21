Бишкек, 21 июня, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Киргизия и Белоруссия заинтересованы в получении казахстанских нефтепродуктов и нефти. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, пишет «Акчабар».

По словам чиновника, Казахстан готов экспортировать нефть и горюче-смазочные материалы партнерам по Евразийскому экономическому союзу, но только при соблюдении ими жестких условий.

Читайте также: 20% автомобильного топлива в Киргизии — контрабанда из Казахстана

«Главное из них, чтобы бензин, который мы будем им поставлять без пошлин, использовался только для внутренних потребностей. Реэкспорт казахстанских ГСМ без соответствующих документов в третьи государства запрещен — такое решение принято во избежание недобросовестной конкуренции», — подчеркнул он.

Также глава министерства энергетики отметил, что казахстанские власти надеются, что Казахстан, Киргизия и Белоруссия смогут договориться по этому вопросу и наладить стабильные поставки нефти и нефтепродуктов в эти страны.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия ежемесячно импортирует в среднем до 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. При этом потребности республики в нефтепродуктах на 90% покрываются за счет поставок из России и Казахстана. Остальные 10% — за счет производства на местных нефтеперерабатывающих предприятиях.

Читайте также: «Контрабанда бензина в Киргизию имеет катастрофический характер»