Бишкек, 21 июня, 2019, 18:30 — ИА Регнум. В Киргизии 51 и из 106 государственных предприятий являются нерентабельным, а 22 из 52 акционерных обществ не приносят прибыль. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе правительственного совещания, пишет пресс-служба правительства.

Gov.kg Мухаммедкалый Абылгазиев

Глава кабинета министров отметил, что показатели рентабельности многих объектов государственной собственности остаются низкими, а суммы чистой прибыли снижаются.

По словам высокопоставленного чиновника, почти половина госпредприятий и компаний с государственной долей не работает.

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"К сожалению, на сегодняшний день ситуация с управлением государственной собственностью не отвечает интересам экономики страны. Мы должны рассмотреть деятельность каждого объекта. Все государственные предприятия, которые не приносят пользы бюджету и экономике, нужно развивать в рамках государственно-частного партнерства. Только так можно добиться того, что убыточные предприятия начнут получать прибыль, создавать новые рабочие места и выплачивать налоги», — подчеркнул он.

Абылгазиев акцентировал внимание на том, что «сейчас ни один из руководителей госпредприятий не берется за выработку конкретных мер развития и не поднимает инициатив».

В этой связи премьер-министр поручил министерству экономики и фонду по управлению государственным имуществом создать национальную управляющую компанию, а также в месячный срок подготовить перечень объектов государственной собственности, которые будут переданы в доверительное управление с разработкой соответствующих механизмов.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2017 года Сооронбай Жээнбеков (действующий президент Киргизии), занимавший на тот момент пост премьер-министра, во время правительственного совещания сообщил о том, что более 900 из 1 130 киргизстанских госпредприятий «существуют только на бумаге».

Также Жээнбеков отметил, что киргизстанские власти намерены провести оптимизацию, по итогам которой в республике должно остаться не более 30 реально работающих государственных предприятий.

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