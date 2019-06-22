Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Москва, 22 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В Сталинграде Владимир Суконкин был ранен в обе ноги в первом же бою: как только батальон поднялся в атаку, с двумя коробками пулеметных лент он побежал перед расчетом «Максима». В этот момент немцы приступили к отражению атаки, и миномётная мина упала прямо на расчет, убив двоих пулеметчиков и в обе ноги ранив Владимира Яковлевича.

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