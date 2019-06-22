Иван Шилов ИА REGNUM Истории победителей

Москва, 22 июня, 2019, 09:00 — ИА Регнум. В первые минуты после взрыва стояла звенящая тишина — люди впали в шоковое состояние. Затем постепенно начали приходить в себя. Кричали женщины, плакали дети, раздавались стоны раненых. Живые, придя в себя, бросились искать своих родных: тела убитых и раненых были разбросаны на десятки метров вокруг.

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