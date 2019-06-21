Бергамо, Италия, 21 июня, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Нападающий «Севильи» Луис Мурьель перешёл в «Аталанту». Об этом 21 июня сообщается на сайте итальянского клуба.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Луис Мурьель

Отмечается, что за клуб из Бергамо Мурьель будет выступать под девятым номером. Детали соглашения не разглашаются

Напомним, с 2010 по 2017 год Мурьель выступал за итальянские клубы «Удинезе», «Лечче» и «Сампдорию».

По итогам сезона 2018/19 «Аталанта» заняла третье место в Серии А и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.

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