Москва, 21 июня, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Малые ракетные корабли, полученные Военно-морским флотом России за последние годы, проявили себя на практике лучше, чем ожидали их создатели, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.

Mil.ru Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт»

По словам источника, практическое применение малых ракетных кораблей проекта «Каракурт» и «Буян-М» в операциях в Средиземном море в ходе кампании в Сирии выявило мореходность и точность вооружения более высокого уровня, чем заявлялось в техническом проекте при их создании.

«Проектные тактико-технические характеристики, которые закладывались, уже были отличными, но на практике корабли превзошли ожидания как по мореходности, так и по применению оружия и управляемости», — цитирует агентство слова источника.

При этом источник подчеркнул, что этап крупносерийного строительства боевых кораблей малого водоизмещения был необходим для перехода к постройке более крупных кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, в составе ВМФ России числится семь малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт» и проекта 21 631 «Буян-М», вооружённых крылатыми ракетами «Калибр». Кроме того, до 2026 года Минобороны планирует получить от кораблестроителей ещё шесть малых ракетных кораблей.