Москва, 21 июня, 2019, 18:00 — ИА Регнум. СМИ Грузии не стали доносить до своей аудитории информацию о том, что глава Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов (КПРФ) на самом деле не участвовал в военном конфликте на территории Абхазии. Об этом 21 июня рассказал сам Гаврилов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя беспорядки в Тбилиси.

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

«Я являюсь не просто руководителем российской делегации. Я избранный делегатами 25 стран президент Межпарламентской ассамблеи православия, — сказал Гаврилов. — И по нашему протоколу президент вместе с генеральным секретарём ведут заседание. Всегда, в любой стране. Мы заседали в Ливане, в Греции, в России. И мы обычно ведём заседание в президиуме. И поэтому я сел на то место не случайно, а по предложению грузинской стороны, которая сочла необходимым и желательным проведение этого очень важного для Грузии мероприятия именно в здании парламента. Я начал вести заседание, поблагодарил организаторов, и в тут неожиданно в зал ворвались экстремисты, захватили трибуну, разорвали наши документы и начали не просто оскорблять Россию и её руководство, а требовать расправы над её депутатами».

В этих условиях, по мнению Гаврилова, работать стало опасно.

«У меня отсутствуют всякие амбиции, и я был готов вести ассамблею хоть в спортивном зале, сидя на табуретке. Но нам обещали не просто безопасность, а высочайший уровень приёма, — сказал Гаврилов. — Я никогда не участвовал в боевых действиях в Абхазии, также как и в любой стране мира. Никогда я не брал оружие для участия в локальных конфликтах. Однако, как ни странно, мои опровержения не были распространены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Ираклий Кобахидзе ушел с поста спикера грузинского парламента на фоне протестов в Тбилиси. Об этом заявил генсек партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе по итогам совещания в центральном офисе партии 21 июня.

Совещание длилось несколько часов, среди участников был председатель партии, олигарх Бидзина Иванишвили. Отставки спикера парламента требовали протестующие, собравшиеся на проспекте Руставели вечером 20 июня.