Курган, 21 июня, 2019, 17:44 — ИА Регнум. В Курганской области индекс промышленного производства за 5 месяцев 2019 года вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Bentonit.su ООО «Бентонит Кургана». Добыча бентонитовой глины

Индекс промышленного производства предприятия добывающей промышленности вырос на 9,2%. Лидерами стали АО «Далур» (+ 12%), которое занимается добычей урана, и ООО «Бентонит Кургана» (+13,3%), добывающее бентонитовую глину.

В обрабатывающей промышленности за 5 месяцев 2019 года рост индекса промпроизводства составил 6,7%. На 20% увеличилось производство машин и оборудования для нефтегазового комплекса.

Рост производства наблюдается на ООО «Курганхиммаш» (+54,3%), ООО «КАВЗ» (+24,9%), ОАО «Завод «Старт» (+54,2%) и на проблемном ПАО «Курганмашзавод» (+2,5%).

Отметим, что в мае 2019 года индекс промышленного производства в Зауралье упал на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.