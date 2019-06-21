Москва, 21 июня, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение качества предоставления туристического продукта, внес в Госдуму депутат фракции ЛДПР Антон Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Юлия Комбакова Красная Весна Очередь в Мавзолей Ленина

Изменения предусматривают обязательные требования для экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, такие как наличие гражданства РФ и высшего профессионального образования и дополнительного образования в сфере культуры или туризма.

«Требование о наличии гражданства Российской Федерации является необходимым условием, поскольку граждане Российской Федерации как по рождению, так и при приобретении гражданства, обладают необходимыми навыками реализации туристического продукта, например владеют русским языком, обладают знаниями о культурно-исторических традициях и становлении российского государства», — отмечает автор.