Ростов-на-Дону, 21 июня, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Ростовские власти обеспокоились состоянием санузлов в здании мэрии, а потому на сайте госзакупок объявили конкурс на выполнение работ по ремонту туалетов.

Администрация города Ростова-на-Дону

Сумма контракта составит 9,5 млн рублей. Деньги будут перечислены подрядчику из средств муниципальной казны.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону». Согласно техническому заданию, исполнитель условий договора должен заменить сантехнику, положить новую плитку, оборудовать подвесной потолок. Туалетные комнаты также оснастят кабинками. Срок, который чиновники отводят на выполнение работ, — 120 дней.