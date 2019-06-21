Москва, 21 июня, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Документ, регулирующий взыскание просроченного микрозайма, даже если он вступит в силу, не окажет существенного влияния на рынок микрокредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

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Эксперт отметил, что правила, регулирующие процедуру взыскания, будут выполнять только члены организацией «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»), которая и разработала свод. Эта организация весьма влиятельна на рынке микрокредитования. Тем не менее на ситуацию в целом это повлияет весьма слабо, уверен Хестанов.

«С точки зрения нормализации процесса — это можно приветствовать. Чем больше формализован конфликтный процесс, тем лучше. Любые правила лучше их отсутствия. С точки зрения реального воздействия на рынок ждать какие-то чудеса бессмысленно. У многих людей большой уровень задолженности и неясно, как они справятся с этим. С одной стороны, это можно приветствовать в силу того, что это приведёт к снижению конфликтности. Однако обольщаться не надо. Только этими мерами снять напряжённость на рынке МФО не удастся», — отметил он.

Ожидать, что после принятия правил среди участников одной СРО в России прекратятся бесчинства коллекторов, взыскивающих микрозаймы, не стоит. По мнению Хестанова, специфика коллекторского бизнеса такова, что большая часть их противоправных действий — это инициатива рядовых сотрудников.

«Российская правовая система устроена так, что многие вещи у нас прописаны хорошо, но не значит, что они будут выполняться на практике. Главное не столько нормотворчество, сколько правоприменительная практика — когда нормы реально исполняются. А здесь традиционно огрехов достаточно много», — сказал экономист.

При этом эксперт считает, что в будущем Центральный банк (ЦБ) РФ может существенно ограничить работу микрофинансовых организаций, а ужесточение регламента, в свою очередь, может привести к тому, что микрофинансовые организации прекратят свою работу в России.

«Центробанк, скорее всего, будет ужесточать регулирование этого сегмента в принципе. Особенно в контексте последних высказываний Владимира Путина на «прямой линии». С другой стороны, мне кажется в дальнем будущем само существование микрофинансовых организаций не бесспорно. С учётом того, что контролировать их сложно, уровень процентных ставок высокий, злоупотреблений много, не исключено, что регулятор этот сегмент сильно ограничит. Но речь о далёком будущем», — спрогнозировал Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк поддержал проект правил взыскания просроченной задолженности по микрозаймам.