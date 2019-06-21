Киев, 21 июня, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Конфронтация Верховной Рады с президентом Украины Владимиром Зеленским выгодна обеим сторонам, поскольку позволяет мобилизовать электорат. Об этом 21 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов юрист Александр Москалюк, комментируя нежелание парламента назначать министров и глав ведомств по конституционной квоте президента.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский

«Украина пребывает на этапе конфронтации между парламентом и президентом, где обе стороны мне не симпатичны… И одна и другая сторона таким образом может мобилизовать свой электорат. Тут Зеленский больше выигрывает, потому что это дает ему возможность сохранять тот уровень поддержки, который есть на сегодняшний день. С момента независимости Украины ни одна политическая сила не имела такой поддержки… Очевидно существует запрос общества на полное обновление политической элиты. Мне бы хотелось, чтобы этот запрос имел определенные смысловые характеристики, чтобы это не ограничивалось формой, что мы меняем название «Администрация президента» на «Офис», — сказал Москалюк.

По его словам, партия «Слуга народа» усиливает уровень поддержки, но пока не имеет своего кандидата на пост премьер-министра.

«С одной стороны, увеличение поддержки — это следствие наката. Это почувствовали люди, которые работают с Зеленский и сам Зеленский. Они почувствовали, как нужно действовать, чтобы увеличить уровень поддержки… Но у них есть один лидер и личность, с которой связывается эта политическая сила. А уже номер два, номер три не имеют должного уровня общественной поддержки», — заметил Москалюк.

Он считает, что Зеленский располагает небольшим кадровым списком из-за нехватки у страны финансовых ресурсов.

«Список людей из которого можно выбрать, он небольшой. Это также, как лицо становится собственником футбольной команды, но у него ограниченный бюджет. Ограниченность этого бюджета определяется ограниченностью игроков, которых можно пригласить на те или иные должности. Где-то же нужно взять новых людей. Это не так просто. Новые люди, это не значит лучшее качество. Как раз опыт парламента 2014 года это и подтвердил. Я спокойно отношусь к тому что используется Абромавичус и другие личности», — подытожил Москалюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент Зеленский назначил экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет государственного концерна «Укроборонпром». Наблюдательный совет «Укроборонпрома» — высший орган управления концерна. В его состав входят пять членов, три из которых назначаются по квоте президента, и еще два — от Кабинета министров.

Напомним, парламент Украины отказывается назначить по президентской квоте нового министра обороны Украины, главу МИД Украины, генпрокурора и главу службы безопасности Украины.