Вильнюс, 21 июня, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Заграничный долг Литвы и Латвии — один из самых высоких в процентном отношении среди 28 стран Евросоюза, свидетельствуют новейшие данные европейского статистического агентства Евростат, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

В Латвии он составляет 74% от всего госдолга, а в Литве 72,5%. Больше он только на Кипре — 76,5%. В Эстонии доля задолженности иностранным кредиторам от всего госдолга составляет 57,2%.

За 2019 год Литва планировала одолжить 3,16 млрд евро. Общий долг Литвы составляет порядка 36 млрд евро, что ровняется 82% от ВВП.