Ялта, Крым, 21 июня, 2019, 17:28 — ИА Регнум. В Ялте открыли новую набережную Приморского пляжа, глава Крыма Сергей Аксёнов похвалил местную администрацию за хорошо выполненную работу. Об этом он написал на своей странице в Facebook 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Ялта

«Сегодня состоялось открытие новой набережной Приморского пляжа в городе Ялта. Реконструкция проведена за счёт средств частного инвестора без привлечения государственного бюджета. Приятно видеть системный подход к созданию комфортных условий для желающих отдохнуть на набережной. Убраны точки стихийной торговли, благоустроена территория, реализованы пункты программы «Доступная среда», целью которой является создание безбарьерной среды для инвалидов», — отметил глава Крыма.

По его словам, на этом не закончатся положительные изменения в городе — к следующему курортному сезону будет завершена реконструкция Приморского парка.

Напомним, 21 июня в Ялте пройдут праздничные мероприятия, посвящённые открытию Приморского пляжа. Вечером начнутся выступления местных творческих коллективов, позже для гостей города выступит Сосо Павлиашвили.