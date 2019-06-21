Киев, 21 июня, 2019, 17:20 — ИА Регнум. «Пятый президент Украины Петр Порошенко при содействии премьер-министра Владимира Гройсмана провели аферу по лишению Украины газотранспортной системы». В результате все госимущество ГТС бесплатно передается в управление публичному акционерному обществу «Магистральные газопроводы Украины». Об этом 21 июня на брифинге в Киеве заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

«В 2014 году президент Порошенко подписал закон, который разблокировал по сити любое обращение с ГТС. Они отменили все запреты, все ограничения сразу после «революции достоинства». Это было сделано для того, чтобы забрать у государства самое дорогое имущество… Потом к этому присоединился господин Гройсман. А Порошенко и Гройсман это — одна система, это одна команда. Он принял два постановления (№484 и №496), подписаны Гройсманом. Предусмотрено, что новосозданному публичному акционерному обществу, которое назвали очень мило, «Магистральные газопроводы Украины», полностью передается все имущество: хранилища, ГТС… Этот ПАО полностью выводится из управления государством», — рассказала Тимошенко.

Она сообщила, что Порошенко и Гройсман бесплатно отдают украинскую ГТС в собственность непонятно кому, при отсутствии гарантий загрузки ГТС природным газом.

«Сейчас в Украине разворачивается завершающий этап лишения Украины стратегической, довольно весомой государственной собственности — это наша газотранспортная система… Сейчас в Украине происходит афера глобального масштаба. Нашу ГТС абсолютно бесплатно, не решая никаких вопросов относительно ее загрузки дополнительным природным газом, передают неизвестно кому, в непонятно какое управление. Передача в управление, это по сути та же приватизация только без денег, когда кто-то будет управлять этой системой, кто-то будет распоряжаться теми финансовыми ресурсами, которые приносит эта ГТС. Кто-то будет принимать политическое решение: как нам транспортировать газ и что нам вообще в Украине делать», — рассказала Тимошенко.

Она сообщила, что строительство с нуля такой же системы с хранилищами и всеми техническими возможностями обойдется в 300 млрд евро.

«Эта система ежегодно приносит нашей стране до 3 млрд долл… Когда у нас заберут ГТС, мы лишимся самого ценного, что у нас есть после сельскохозяйственной земли. И если мы это потеряем, то каждый украинец, каждая украинская семья на 18 000 евро станет беднее», — напомнила Тимошенко.

Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского немедленно собрать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы разобраться в ситуации.

«Мы передадим все документы в Счетную палату, чтобы изучить ситуацию, почему нашу ГТС искусственно доводят до банкротства. Заявление о преступлении мы подали против Гройсмана, против Андрея Коболева, но, в первую очередь, я думаю, нужно разбираться с Порошенко, потому что это случилось под его прикрытием… На самом деле никакого банкротства не было, просто забрали эти деньги, которые зарабатывает наша газотранспортная система, и разделили по своим оффшорным счётам», — уверена Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня государственный оператор ГТС Украины компания «Укртрансгаз» заявила о нехватке средств на приобретение газа для собственных производственно-технологических потребностей. Компания инициировала переговоры с кредиторами, в частности «Нафтогаз Украины» о реструктуризации задолженности.

«Укртрансгаз» предупредил о «чрезвычайной ситуации государственного уровня». Как отмечается в заявлении, компания не может рассчитаться с долгами перед поставщиками газа. Сумма задолженности за март — апрель 2019 года составляет около $155 млн. Компания предупредила о преддефолтной ситуации. Как отмечали в компании, самый большой долг — перед «Нафтогазом Украины».

Напомним, филиал «Укртрансгаз» — «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) выполняет функции по технической эксплуатации ГТС. С 1 июля начнется процесс формирования отдельного юрлица — зарегистрированного в январе 2019 года ООО «ОГТСУ», на 100% принадлежащего «Уктрансгазу». Предполагается, что он завершится до конца 2019 года. Таким образом, процесс анбандлинга будет завершен.