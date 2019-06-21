Галле, Германия, 21 июня, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Италии Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 31 минуту, завершилась со счётом 2:6, 6:7 (4:7).

Www.daviscup.com Карен Хачанов

Хачанов три раза подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника шесть эйсов, одна ошибка на подаче и два брейка.

В полуфинале турнира Берреттини сыграет с победителем матча между бельгийским теннисистом Давидом Гоффеном и представителем Германии Александром Зверевым.

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