Иерусалим, 21 июня, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Израильская компания Rafael объявила о завершении разработки авиационной бомбы Spice 250, оснащённой искусственным интеллектом, позволяющим выбирать наиболее важную из доступных целей, сообщает 21 июня интернет-портал defensenews.com.

Rafael.co.il Самолет вооруженный авиабомбами Spice 250

Авиабомба Spice 250 оснащена системой наведения с оптическим распознаванием целей, спутниковой навигацией и искусственным интеллектом, который позиционируется как «полноценный».

Создаваемая с 2013 года бомба Spice 250 способна автоматически выбирать нужную цель в колонне техники, игнорируя менее важные машины.

Новая бомба относится к классу корректируемых боеприпасов, масса её боевой части равна 75 кг, а отклонение от точки прицеливания не превышает трёх метров.

Разработчики Spice 250 заявляют, что бомба способна уничтожать тяжелобронированные цели.