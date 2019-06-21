Симферополь, 21 июня, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Гражданина Украины Максима Сокуренко, облившего в Симферополе краской памятник «Вежливым людям», приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Об этом 21 июня сообщили представители Крымской правозащитной группы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Памятник «Вежливым людям»

«В тексте приговора, который имеется в распоряжении Крымской правозащитной группы, сказано, что Сокуренко совершил эти действия «по мотивам политической ненависти», вызванной «непризнанием оккупации Крыма». Приговор судья Ольга Чепель вынесла 17 апреля 2019 года, но информацию об этом мы получили только сейчас», — отметили правозащитники.

Нарушителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»), и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«Срок наказания исчислять со дня оглашения приговора — 17 апреля 2019 г. Засчитать Сокуренко Максиму Сергеевичу в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с 28 января 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно, из расчета, согласно п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК Российской Федерации, один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении», — говорится в тексте приговора.

В документе также указано, что Сокуренко не признал своей вины.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января крымчанина Максима Сокуренко задержали после того, как он облил красной краской памятник памятник «Вежливым людям» в Симферополе. Позже он заявил, что это было выражением его гражданской позиции.