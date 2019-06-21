Киев, 21 июня, 2019, 17:05 — ИА Регнум. На Украине существует вероятность создания однопартийного большинства в Верховной раде на основе пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом 21 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Существует риск создания единой моносилы. Но эти риски минимизируются тем, что в Украине есть мажоритарная кампания. Мажоритарка может сократить количество представителей «Слуги народа» в парламенте. Они по партийным спискам смогут набрать приблизительно 110 голосов, а дальше будут нюансы», — сказал Загородний.

По его словам, партия «Слуга народа» может создать коалицию с «Батькивщиной», «Голосом» или «Оппозиционной платформой — За жизнь».

«Скорее всего, будут вынуждены идти в коалицию. Скорее всего, это будет «Батькивщина». Хотя у них есть разные взгляды на тот же рынок земли… Вполне возможна широкая коалиция с «Оппозиционной платформой — За жизнь»… Существуют разные форматы коалиции. Они говорили, будет «Голос», возможно, Ляшко, если он пройдет в парламент. Пока я не вижу рисков создания монопартии, но такая вероятность есть, потому что в нашей стране все может быть», — добавил Загородний.

При этом он считает, что на Украине сложно построить «диктатуру популизма».

«Диктатуры популизма возможны в странах, где есть в основном нефть и газ, то есть существует возможность подпитывать эту диктатуру без внешних инвестиций, без расширения рынка сбыта собственной продукции. Если она у нас и будет, то будет по-украински: достаточно непродолжительная и с быстрым падением, потому что нечем подкармливать эту диктатуру популизма», — рассказал Загородний.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что не пойдет на создание коалиции с «Блоком Петра Порошенко» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что не исключает возможности объединения политической силы с партией «Голос» музыканта Святослава Вакарчука. Об этом он заявил 18 июня.

«Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии «Слуга народа», то теоретически объединение возможно», — сказал Разумков в ходе прямой линии в «КП в Украине».

В свою очередь, заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин подтвердил, что политическая сила может создать коалицию со «Слугой народа».

«Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, соответствующую «Голосу». Поэтому да, действительно, теоретически — вполне возможно. Практически — нужно заходить в переговоры, но в переговоры о создании коалиции», — сказал Юрчишин в интервью «Радио Свобода».