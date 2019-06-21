Советский, Югра, 21 июня, 2019, 17:02 — ИА Регнум. В Югре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Советского района. Мужчина обвиняется в растрате и превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Виктор Дюбрейль. Бочки с деньгами. 1897

Следствием установлено, что экс-глава района в период с 2012 по 2015 годы организовал хищение бюджетных средств, выделенных на строительство стадиона в городе Советский и монтаж сетей телефонизации, путём дачи незаконных указаний начальнику управления по делам архитектуры и капитального строительства администрации муниципалитета.

Также он принудил генерального директора ООО «Отделстрой» перечислить на расчетные счета подставных юридических лиц более 42 млн рублей за работы, которые фактически не выполнялись.

Помимо этого, в период с декабря 2014 по январь 2015 года из муниципального фонда «Жилище» перечислены на расчетный счет подрядчика ООО «Отделстрой» более 22,5 млн рублей, которые на основании подложных документов обналичены через подставные юридические лица.

Экс-глава района обвиняется по ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, манипуляции с деньгами, предназначенными для жилищного строительства, в конце 2017 года вызвали социальный взрыв в Советском районе. Губернатор Югры Наталья Комарова официально тогда заявила, что в район были вложены колоссальные средства из окружного бюджета, но деньги не дошли по назначению. Отметим, что теперь уже экс-глава района покинул свой пост в 2016 году с громким скандалом.