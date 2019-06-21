Ялта, Крым, 21 июня, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Более 80 млн рублей из местного и республиканского бюджета выделено на текущий ремонт дорог в Ялте в 2019 году. Об этом 21 июня сообщил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты Игорь Носков.

Yalta.rk.gov.ru Ремонт дорог в Ялте

«Под это финансирование уже заключены контракты и ведутся дорожные работы. Старались выбирать наиболее значимые участки, с наибольшим потоком движения автомобилей. Также учитывалась и ремонтопригодность данных дорог», — подчеркнул чиновник.

По его словам, дорожники уже сделали дороги в Кореизе, Симеизе, Гурзуфе и асфальтируют Алупку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Крыма намерены расторгать договоры и отзывать лицензии у всех предприятий, занимающихся разработкой карьеров, если они не будут помогать восстанавливать разбитые их грузовыми автомобилями дороги.