Лондон, 21 июня, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Голливудский актер Том Хэнкс преподал урок актерского мастерства молодому актеру Тому Холланду в прямом эфире вечернего шоу Грэма Нортона. Видеоотрывок эфира опубликовали на YouTube-канале BBC 20 июня.

Том Холланд

В ходе своего выступления на шоу Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Филадельфия») отметил, что очень важно тренировать свои навыки, даже если ты уже состоявшийся актер. После чего Хэнкс обратился к Тому Холланду, предложив ему потренироваться в произношении одной и той же фразы разными интонациями. Этот прием помогал Хэнксу развиваться как актеру.

Однако Холланд не сразу отреагировал на просьбу более опытного коллеги, чем вызвал смех в аудитории. После чего Хэнкс шесть раз спросил, хочет ли Том Холланд выпить немного кофе, и тот должен был ответить ему, каждый раз изменяя свой голос.

Под видео сразу появились приободряющие комментарии зрителей.

«То, как Том Холланд переключается на свой американский акцент, это чистый талант», — пишет пользователь Timii.

«Игра Тома Холланда — чистое совершенство», — соглашается Yeet man.

Однако были и те, кто посчитал инициативу Тома Хэнкса излишне жесткой:

«Это давление, принуждение от Тома Хэнкса. Бедный малыш», — жалеет молодого актера cline193.

«Вообразите давление Тома Хэнкса, приказывающего вам действовать по его просьбе, я бы упал в обморок», — признается Matthew Curlee.

20 июня 2019 года состоялась мировая премьера анимационного фильма «История игрушек 4», в которой Том Хэнкс озвучивает роль одного из главных героев, пластмассового ковбоя Вуди. Актер участвует во франшизе с момента ее запуска в 1995 году.

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В июле 2019 года выйдет фильм «Человек-Паук: Вдали от дома» с Томом Холландом в главной роли. Актер с детства мечтал сыграть в кино супергероя и дебютировал в роли Питера Паркера в 2016 году в фильме Marvel «Первый мститель: Противостояние».

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