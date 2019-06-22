Тверь, 22 июня, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Торжественная церемония предания земле останков летчика МиГ-3 Федора Ивановича Скворцова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, состоялась в селе Юрьево-Девичье Конаковского района Тверской области в День памяти и скорби 22 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

МиГ-3

Останки летчика были найдены при проведении полевых поисковых работ Вахты Памяти-2019 в окрестностях деревни Глинники Конаковского района поисковым объединением «Военно-спортивный союз «Звезда».

О том, что в лесу в районе деревни Глинники в годы войны упал советский самолет, местные жители знали, однако только в мае 2019 года с помощью специальной техники удалось произвести отсос воды из воронки в чаще и вскрыть самолет. Внутри самолета были найдены останки пилота — уроженца Хабаровская 1913 года рождения Скворцова Федора Ивановича. Установлено, что летный полк, в котором служил лейтенант Скворцов, базировался в Клину Московской области. 1 июня 1942 года Скворцов получил боевое задание провести разведку с воздуха прилегающих к Иваньковскому водохранилищу дорог. Во время выполнения был обнаружен противником и атакован. Советский самолет был подбит, загорелся и упал.

На церемонии перезахоронения присутствовали родственники Федора Ивановича Скворцова.

«Каждый найденный герой, каждое восстановленное имя — это частица нашей памяти, это возможность для родных павшего воина поклониться дорогой могиле. Величественным памятником всем павшим бойцам Красной Армии станет Ржевский мемориал Советскому солдату, который будет открыт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Отметим, что сегодня, 22 июня, во всех муниципалитетах Тверской области проходит Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти». В 12:00 в ходе торжественных митингов землю с воинских захоронений поместят в специальные контейнеры — «солдатские кисеты». В дальнейшем кисеты в гильзах артиллерийских снарядов установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. В Ржеве на мемориальном кладбище советских воинов в День памяти и скорби состоялась торжественная церемония захоронения останков погибших воинов, обнаруженных в ходе полевых поисковых работ.

Отметим, что 22 июня в Тверской области состоялось торжественное закрытие Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», объединившей более 550 поисковиков из Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. С начала работы лагеря поисковые отряды обнаружили более 230 советских солдат, которые числились пропавшими без вести или погибшими на фронте. Обнаружено 15 солдатских медальонов, 9 из них прочитано.

Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы Великой Отечественной — свыше 600 тысяч человек. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области.