Калуга, 21 июня, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Автопробег по местам боевой славы Калужской области стартовал 21 июня в Калуге. Мероприятие приурочено к одной из трагических дат в истории страны — дню начала Великой Отечественной войны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, в автопробеге принимают участие старшеклассники и учащиеся профессиональных образовательных организаций Калуги, члены военно-патриотических объединений.

Admoblkaluga.ru По местам боевой славы.

Участники акции посетят места боевой славы Бабынинского района, а также городов Мосальска и Юхнова.

Красная армия освобождает Юхнов. 1942

В ходе автопробега состоится возложение цветов и венков к воинским мемориалам и братским могилам. Участники автопробега примут участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби, а также в торжественном перезахоронении останков советских воинов в деревне Барсуки Мосальского района.

Организаторами патриотической акции выступили министерство образования и науки Калужской области, Областной молодежный центр, региональное отделение ДОСААФ России и региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов».