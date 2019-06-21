Калуга, 21 июня, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Церемония возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у Вечного Огня на Площади Победы состоялась в рамках военно-патриотической акции «Горсть Памяти» в Калуге 21 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги В Калуге состоялась военно-патриотическая акция «Горсть Памяти»

Участниками акции стали юнармейцы, представители ветеранских организаций, военкоматов, Государственной думы РФ от Калужской области, депутаты Городской думы Калуги, сотрудники городской управы, жители областного центра.

«Это очень важно — помнить о тех, кто ценою своей жизни завоевал для нас победу в той страшной войне, — сказал глава городского самоуправления города Калуги, участник акции «Горсть Памяти» Александр Иванов. — Память эта живет в сердце каждого россиянина, память эту мы должны передавать из поколения в поколение, чтобы никогда больше не повторилась трагедия такого масштаба, чтобы не допустить попыток искажения истории, попыток принизить значение подвига советских людей в освобождении всего мира от фашизма».

Напомним, военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» проводится во всех субъектах Российской Федерации и приурочена ко дню начала Великой Отечественной войны.