Владикавказ, 21 июня, 2019, 16:03 — ИА Регнум. В Северной Осетии закрыт аэропорт в столице республики. Эвакуированы все сотрудники и пассажиры. Прекращены полеты. Причина — поступившее в МВД сообщение об угрозе взрыва, рассказали 21 июня в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Служебная собака

Информация о заминировании воздушной гавани была послана на сайт аэропорта около полудня. Силовики, выехавшие на место, предприняли меры для обеспечения безопасности людей, проведя эвакуацию. В настоящее время территория аэровокзала проверяется.

По предварительным данным, сообщение было ложным, тем не менее в порту работают службы кинологов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ложные сообщения о минировании в общественно значимых местах появлялись в Северной Осетии и ранее. Так, в 2011 году неизвестные заявили о взрывном устройстве, заложенном в банке. Тогда пришлось эвакуировать людей из всех банков Владикавказа. В этом же году сообщения об угрозе взрывов получили все суды республики, несколько высших учебных заведений и гостелерадиокомпания «Алания». В 2008 году неизвестные «минировали» мэрию Владикавказа.