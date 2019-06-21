С начала 2019 года на Украине более 20 раз нападали на журналистов
Киев, 21 июня, 2019, 16:05 — ИА Регнум. С 1 января по 15 июня на Украине зафиксировано 39 нападений на журналистов и гражданских активистов, сообщило 21 июня информационное агентство «Укринформ».
"Мониторинг журналистских источников показал, что было совершено 39 нападений на Украине с 1 января 2019 года по 15 июня. После проведения анализа мы выяснили, что более 20 нападений произошли по политическим причинам», — рассказала общественный деятель Паулина Мофре.
В 60% случаев, то есть более 20 раз, злоумышленники нападали на журналистов.
Больше всего нападений произошло в Киеве, Одессе и Черновцах.
Как сообщало ИА REGNUM, в Черкассах, не приходя в сознание, скончался жестоко избитый журналист Вадим Комаров.
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