Москва, 21 июня, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Вновь бычьи настроения на нефтяном рынке подстегивают геополитические конфликты. Не успели трейдеры успокоиться относительно нападений на танкеры, как Ближний Восток подкинул ещё пищу для размышлений и поставил вопрос в стабильности поставок чёрного золота, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

ArtseBie Нефть

«После того, как Иран сбил американский беспилотник, последовала классическая «твиттерная интервенция» господина Трампа, чьи инфантильные реакции и заявления не раз вносили суматоху в нефтяной рынок. Естественно, нефтетрейдеры, видя неоднозначную реакцию президента ведущей державы, предпочли развернуть свои позиции по нефти в строну покупок», — пояснила эксперт.

Переходу в лонги способствуют и ожидания по смягчению денежно-кредитной политики США, которое трейдеры ожидают на следующем заседании ФРС. Улучшению экономической обстановки способствуют и планы по возобновлению переговоров с Пекином по урегулированию торговой войны, что также положительно скажется на экономическом росте.

«На фоне опасений и геополитических неопределённостей с Ираном и ожиданиях по смягчению экономического климата в США в начале следующей недели нефтяной рынок также будет набирать обороты роста. Нефть марки Brent будет стремиться к котировкам $66,66−67,00 за баррель и американская нефть West Texas Intermediate подойдёт к ценам в $59,00−59,50 за бочку», — считает Ланис.

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